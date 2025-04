In pochi istanti il traffico si è bloccato e si sono formate lunghe code, che ancora permangono. Con automobilisti spazientiti e impossibilitati a trovare soluzioni alternative

Tremendo incidente accaduto nel pomeriggio sulla 554, nei pressi della Motorizzazione, in direzione Sestu: un’auto, per motivi in corso d’accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata. Coinvolti anche altri veicoli.

In pochi istanti il traffico si è bloccato e si sono formate lunghe code, che ancora permangono. Con automobilisti spazientiti e impossibilitati a trovare soluzioni alternative.

