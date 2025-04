Cagliari, Deiola squalificato ma la lista dei diffidati è lunga

Il tecnico Davide Nicola dovrà badare alle rotazioni della squadra nel rush finale: il rischio è quello di perdere i titolari per le gare che possono sancire la salvezza

Il Cagliari perde un giocatore in vista del confronto con la Fiorentina. Si tratta del capitano Alessandro Deiola, che salta un turno a causa di una squalifica inflitta dal Giudice sportivo per somma di ammonizioni. Era in diffida nella sfida con l’Inter di sabato scorso.

Ma la lista con cui deve fare i conti il tecnico Davide Nicola è lunga. E allora dovrà lavorare bene sulle rotazioni per non perdere i titolari in vista delle sfide che possono sanciranno la salvezza.

In diffida infatti ci sono Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Razvan Marin, Adam Obert, Roberto Piccoli e Leonardo Pavoletti.

