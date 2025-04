Manuela Murgia, l’annuncio shock: “Le testimonianze ora parlano, noi sappiamo”

Sulle pagine social "Giustizia Per Manuela Murgia", gestite dalla famiglia della giovane morta 30 anni fa, arriva l'annuncio: "Arrivate voci sepolte"

Stanno emergendo nuove verità sulla morte di Manuela Murgia, la giovane trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu. Dopo la fiaccolata di qualche giorno fa, la famiglia annuncia di avere novità sull’ormai non più presunto omicidio della ragazza.

“Noi sappiamo” scrivono sulle pagine social di “Giustizia Per Manuela Murgia”, ormai una community sempre più ampia. “La fiaccolata ha illuminato molto più che una strada: ha acceso volti, svelato silenzi, fatto arrivare voci che credevate sepolte. Le testimonianze parlano. E adesso, anche noi. Tutto porta a via Is Maglias“.

“Chi sa e tace è parte del fango. Ma il fango si asciuga, si spacca… e lascia tutto esposto. Non dite poi che non vi avevamo avvisati. Avete il tempo contato. Nascondersi non serve a niente. Ti conviene andare a dire ciò che hai fatto… prima che lo faccia qualcun altro”.

Passi avanti dunque, dopo la riapertura del caso ottenuta dagli stessi familiari grazie alla nuova perizia del medico legale Roberto Demontis. E ora la verità sembra davvero che stia venendo a galla.

