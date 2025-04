Barella, per Cassano è “un giocatore normale” | Materazzi lo zittisce: “È geniale”

Barella, per Cassano è “un giocatore normale” | Materazzi lo zittisce: “È...

Acceso confronto tra Antonio Cassano e Marco Materazzi sul format social “Viva el Futbol”. Ad infiammare il dibattito le critiche dell’ex fantasista al centrocampista sardo Nicolò Barella e al difensore Alessandro Bastoni.

“Sono due giocatori normali che in questo calcio qua, soprattutto italiano, vengono fuori. Ma a me non piacciono” ha detto Cassano. Secca la replica di Materazzi: “Nel campionato italiano chi è più forte di loro? Quando Barella va a Monaco di Baviera e ti mette Lautaro davanti alla porta tre volte, va oltre il ruolo di vecchio mediano, è geniale”.

E ancora: “Chi ha giocato in strada lo sa. Quello spazio lo vedeva a Cagliari, al Poetto e lo vede anche a San Siro e a Monaco di Baviera. Vede tutto un secondo prima degli altri, è questo che fa la differenza. Sono giocate che fa spesso”.

Cassano allora incalza: “In Italia il fenomeno è Lobotka, non Barella. Se devo scegliere tra i due prendo Lobotka tutta la vita, è di un altro livello rispetto a Barella”.

Da qui l’intervento di Daniele Adani a smorzare gli animi: “Barella e Lobotka potrebbero giocare benissimo assieme. Barella non deve essere considerato un numero 4, ha raggiunto una maturità calcistica e non è più solo quel tipo di giocatore. Il suo livello è riconosciuto in tutta Europa”.

