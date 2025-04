Finanziaria regionale, Spanedda: “Prende gambe il Piano di Sviluppo”

Le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria approvata ieri, permettono all’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica di dare gambe a una parte sostanziale dei provvedimenti previsti nel Piano regionale di Sviluppo.

Tra questi, l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), l’avvio della revisione del Piano Paesaggistico Regionale, le opere di Rigenerazione Urbana, il Censimento del Patrimonio Regionale e la contestuale digitalizzazione.

“L’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Regionale è uno strumento fondamentale per la gestione del territorio, necessario per il Sistema Regione e gli Enti Locali, così come per professionisti, imprese e cittadini. Tale azione si innesta all’interno della più ampia strategia di innovazione e data strategy varata dalla Giunta regionale ed è di supporto anche all’aggiornamento e all’estensione del Piano Paesaggistico Regionale”, commenta l’assessore Francesco Spanedda.

Le risorse assegnate saranno integrate da altre provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dalla prossima variazione di bilancio, con un approccio virtuoso che permette di moltiplicare l’effetto dei finanziamenti regionali grazie a quelli europei.

“Va sottolineato anche l’incremento del Fondo Unico – sottolinea l’assessore –, che permetterà fin da subito di mettere a disposizione ulteriori risorse agli Enti Locali e i fondi per le Province e le Città Metropolitane. Queste azioni certificano l’attenzione della Regione per gli Enti, che rappresentano presidi di prossimità chiamati a garantire servizi essenziali ai cittadini”.

