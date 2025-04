Cagliari, autista Ctm minaccia e insulta un passeggero: video diventa virale

L’autista si è poi scusato sui social, adducendo un periodo di “forte stress” come motivazione del comportamento: Ctm ha annunciato che ci saranno provvedimenti

“Deputato oggi sono stato minacciato da questo autista della azienda Ctm di Cagliari”: inizia così il post con il quale il parlamentare Emilio Borrelli ha reso virale l’aggressione verbale di un autista del Ctm ai danni di un passeggero.

L’uomo, di origine napoletana ma residente a Cagliari, ha fatto un video col cellulare all’autista della linea 1Q. Secondo il suo racconto e quello di altri testimoni, il conducente avrebbe guidato il bus utilizzando il telefono.

La ripresa video ha mandato su tutte le furie l’autista. Che prima ha sgridato l’interlocutore, poi gli ha minacciato “una squartarada e manu” e infine lo ha deriso per le sue origini. “Sei carabiniere e napoletano, torna al tuo paese“.

Il video è andato presto virale, facendo il giro dei social. L’autista ha poi voluto scusarsi pubblicamente con un commento sotto il video del deputato Borrelli.

“Desidero rivolgermi con profonda sincerità al deputato Borrelli e a tutti coloro che sono stati lesi, infastiditi o delusi dal mio comportamento apparso nel video. Soprattutto mi scuso con la mia azienda Ctm e con i miei colleghi. Non se lo meritano. Lavoro da anni in Ctm con dedizione, rispetto e senso di responsabilità. Ma in un momento di forte stress, durante un turno di guida impegnativo, ho commesso un errore”.

A stretto giro anche Ctm ha inviato una nota, con la quale si è scusata per l’accaduto.

“CTM prende atto con forte rammarico del video diffuso sui social network, nel quale un nostro conducente risponde in modo sconsiderato a un cliente che gli aveva chiesto di non utilizzare il telefono durante la corsa. Desideriamo porgere le nostre più sincere scuse alla persona coinvolta e a tutti coloro che si sono sentiti offesi e all’intera comunità di viaggiatori che ogni giorno si affida ai nostri servizi. Il gesto, di cui siamo venuti a conoscenza dai social network, è in totale contrasto con i valori di cortesia, rispetto e professionalità che ispirano da sempre l’operato di CTM, testimoniato ogni giorno da ciascuno dei suoi conducenti”.

L’azienda ci ha tenuto a sottolineare che si è trattato di un episodio isolato, che non rappresenta in alcun modo l’impegno e la dedizione del nostro personale.

“L’Azienda adotterà i necessari provvedimenti disciplinari”.

