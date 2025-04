Governo Meloni impugna nomina Commissari, Todde: “Scelta politica”

La scelta del governo Meloni non ferma la direzione intrapresa dalla Giunta regionale, come confermato dalla Presidente della Regione Sardegna

Il Governo Meloni ha impugnato la legge sulla nomina dei Commissari delle Asl sarde. La scelta non ferma però la direzione intrapresa dalla Giunta regionale, come confermato dalla Presidente Alessandra Todde.

“La sanità sarda ha bisogno di un cambio di passo e noi andremo convintamente avanti in questa direzione. L’impugnazione si basa su due pareri completamente discordanti: il primo di carattere tecnico, in cui si inseriscono commenti favorevoli e il riconoscimento esplicito che il commissariamento è legittimo, e il secondo, arrivato successivamente e di carattere politico, in cui si annuncia una contrarietà al provvedimento. Come sempre abbiamo fatto in questi mesi di governo della Sardegna, continueremo a difendere le prerogative della Regione e della nostra autonomia in tutte le sedi opportune”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it