Quartu, approvato rendiconto 2024 da 126 milioni di euro

L'Amministrazione Milia si conferma come una delle più virtuose in Sardegna: via libera dal Consiglio Comunale al rendiconto 2024

Il Comune di Quartu ha approvato il rendiconto 2024 col via libera definitivo in Consiglio Comunale. Si tratta di 126,3 milioni di euro che conferma l’amministrazione Milia come una delle più virtuose in Sardegna.

La parte accantonata è di 66,5 milioni di euro mentre la riduzione dei crediti di dubbia esigibilità è pari a 8,3 milioni rispetto al 2023, grazie all’aumento dei livelli di riscossione fatti registrare nell’ultimo anno.

Nell’ultimo anno, la percentuale di riscossione per le entrate tributarie è aumentata di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2023, mentre il parametro delle entrate extratributarie, riferibile alle sanzioni comminate nell’ambito del Codice della Strada, ha mostrato un incremento addirittura del 20%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it