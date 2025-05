Festa del Lavoro, Manca: “Fondamentale investire nel capitale umano”

L’assessora regionale al Lavoro Desiré Manca ha lanciato un importante messaggio in occasione dell’odierna festa del lavoro dell’1 maggio.

Un’occasione per affermare la necessità di ripartire dal capitale umano, investendo sia nella formazione dei giovani che degli over 50 e non solo: “Garantire un sostegno economico a tutti coloro che faticano a fare la spesa o ad accedere a servizi di prima necessità per noi è fondamentale”.

“Siamo convinti – prosegue Desiré Manca – che procedendo di questo passo, con impegno, dedizione, con l’adozione di misure talvolta coraggiose, si possa incidere significativamente sulla riduzione del tasso di disoccupazione”

L’assessora poi si sofferma ad analizzare il quadro relativo all’occupazione nel 2024 fornito dall’Istat: “Gli ultimi dati Istat sull’occupazione in Sardegna, relativi al 2024, descrivono un quadro positivo: sono cresciuti gli occupati tra i 15 e i 64 anni (+14,4 mila), passando da 557,1 mila a 571,5 mila, è aumentato in modo speculare anche il tasso di occupazione che passa dal 56,1% del 2023 al 57,7% del 2024″.

Infine un pensiero a chi affronta un periodo complicato: “Il mio pensiero va a tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno affrontando questo periodo difficilissimo, così come a tutti gli imprenditori costretti a lottare per non licenziare e mandare avanti le proprie aziende”

“Voglio anche ricordare – conclude – chi ha perso la vita sul lavoro perché, purtroppo, l’Italia continua a pagare un tributo altissimo in termini di vite umane. L’InaiL ha certificato che nei primi due mesi del 2025 sono state presentate, solo in Sardegna, 1.419 denunce di infortunio, mentre sempre nello stesso periodo si sono registrati 133 morti in tutta Italia. Sono dati che non possiamo più tollerare”.

