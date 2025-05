Un uomo si è sentito male durante la messa per Sant’Efisio. Non sono chiare le cause che hanno portato al lieve malore: probabilmente per la calca, il caldo o la troppa emozione della cerimonia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi della 118 che hanno disteso l’uomo su una barella, prima di portarlo all’interno di una ambulanza per monitorarne le condizioni.

