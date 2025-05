Massimo Zedda: “Buon Sant’Efisio, buon Primo maggio”

È la giornata del Primo Maggio, di Sant’Efisio, della festa del Lavoro. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha voluto lasciare un messaggio alla cittadinanza in occasione di una data così importante per la citta.

“In questo giorno speciale per la nostra città e la Sardegna, ringrazio l’Arcivescovo, l’Arciconfraternita del Gonfalone, i devoti, i fedeli, le comunità isolane per aver partecipato a questa festa di popolo, i dipendenti del Comune e tutte le persone coinvolte nella manifestazione. Il mio pensiero va inoltre a chi non ha un’occupazione, a chi ha smesso di cercare lavoro, a chi lotta per avere riconosciuti i propri diritti e la parità retributiva, alle tante morti bianche. Il lavoro deve essere stabile, sicuro e ben remunerato. Il lavoro è principio di indipendenza e progresso sociale”.

