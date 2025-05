Bosa, rissa in un bar finisce nel sangue: 42enne accoltellato all’addome

Scontro violento tra due uomini a Bosa, con un 42enne ferito in maniera grave da una coltellata all'addome

Tensione nella serata di ieri a Bosa, dove una lite scoppiata all’interno di un bar si è trasformata in una rissa violenta culminata con un accoltellamento. Secondo quanto ricostruito, due uomini sarebbero venuti alle mani per cause ancora da accertare, fino a quando uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro all’addome.

La vittima, un 42enne, è stata soccorsa e trasportata con codice rosso in gravi condizioni all’ospedale di Sassari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e individuare eventuali responsabilità.

