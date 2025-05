Cagliari-Udinese, arbitra Feliciani: con lui i rossoblù non hanno mai vinto

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 35a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A dirigere il match della Unipol Domus tra Cagliari e Udinese sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Vecchi e Yoshikawa, IV uomo Marchetti, al Var Pezzuto e assistente Var Abisso.

I rossoblù non hanno mai vinto nei due precedenti con Feliciani alla direzione di gara: l’ultimo precedente risale alla sconfitta per 4-0 in casa della Juventus in Coppa Italia il 17 dicembre 2024. L’altro precedente vede un’altra sconfitta a settembre 2023 per 2-0 in casa dell’Atalanta.

