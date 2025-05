Sant’Antioco, violento frontale con un’auto: motociclista gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di ieri a Sant’Antioco. Alle 21:30 circa, un’automobile e una moto si sono scontrate frontalmente in via Sant’Ignazio da Laconi, per cause ancora in fase di accertamento.

A riportare le conseguenze peggiori è stato il giovane alla guida della moto, scaraventato sull’asfalto dopo l’urto violentissimo. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: il motociclista ha riportato gravi lesioni, tra cui un serio trauma cranico.

I medici, dopo i primi accertamenti diagnostici, hanno optato per il ricovero a Carbonia in attesa dell’esito della tomografia, riservandosi di trasferire il paziente a Cagliari qualora il quadro clinico lo rendesse necessario.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

