La Dinamo si spegne, al PalaSerradimigni passa Brescia 96-77

L'ultima gara della stagione in casa si chiude con una sconfitta per i sassaresi. Buon approccio alla gara, ma via via la stanchezza si è fatta sentire

La Dinamo Sassari avrebbe di certo voluto salutare i suoi tifosi in modo diverso, e invece contro la Germani Brescia è arrivata una sconfitta per 96-77.

La stanchezza di fine stagione si è fatta sentire e non bastato un buon rientro da parte di Bibbins per cambiare le sorti dell’incontro.

La partita

La Dinamo comincia con il piede giusto e muove per prima il tabellino grazie ai due punti di Weber. Poi però subisce subito la mini-rimonta di Brescia che si porta sul 6-2.

D’altra parte, la gara è pronta ad accendersi e lo fa con due protagonisti in particolare: Bibbins da un lato e Della Valle dall’altro. I sassaresi sembrano averne di più e infatti chiudono avanti il primo quarto sul 28-20.

Brescia non si perde d’animo, mentre la Dinamo lentamente comincia a concedere troppo in fase difensiva. Mobio e Dowe ribaltano la leadership, consegnandola agli ospiti. Nemmeno il time-out chiesto da Bulleri riesce a riaccendere i biancoblù e Ivanovic ne approfitta mettendo dentro la tripla del 40-36 per la Germani.

A due minuti dall’intervallo lungo gli ospiti volano addirittura sul +10 e a quel punto la Dinamo reagisce. Bendzius e Weber appoggiano il -6, la stessa distanza che alla fine del quarto porta le due squadre a riposo con il punteggio di 48-42.

Sassari torna sul parquet decisa a rientrare in partita e lo dimostra fin da subito Veronesi, mettendo dentro una tripla che riaccende le speranze. Weber e Vincini poi realizzano il sorpasso del 49-48, ma Della Valle riporta subito avanti la Germani con una tripla.

E’ il canestro che virtualmente dà una strattonata troppo forte alla Dinamo. Di lì a poco Brescia realizza un parziale di 13-2 che la porta avanti di 10 (64-54). Bendzius prova a caricarsi i suoi sulle spalle e riavvicina Sassari fino al -5, ma Ivanovic nel finale spara dall’angolo la tripla del 72-61 con cui si chiude la terza frazione.

La Dinamo non reagisce quasi più e allora Brescia si tiene l’ultima frazione di gara per gestire la gara e allunga chiudendo con un +19, 96-76, che lascia con l’amaro in bocca i sardi, che avrebbero voluto salutare i propri tifosi in modo ben diverso.

