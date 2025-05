Asma non controllato, consulti gratuiti al Policlinico di Monserrato

Asma non controllato, al Policlinico Duilio Casula consulti gratuiti su prenotazione dal 12 al 16 e dal 26 al 30 maggio 2025, in occasione dell’Asma Zero Week. Gli specialisti dell’Allergologia e Immunologia Clinica del Policlinico accoglieranno, nell’ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria Allergologica (piano 0, blocco G), chi soffre di asma non controllato, ha dovuto usare broncodilatatori inalatori al bisogno più di due volte in una settimana o ha assunto steroidi per via orale per tenere sotto controllo i sintomi

Per fissare l’appuntamento bisogna chiamare il numero verde 800 628989 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.asmazeroweek.it.

L’obiettivo dell’iniziativa, spiega Paolo Serra, allergologo e immunologo dell’Aou di Cagliari, è “informare i pazienti e l’opinione pubblica sull’asma e sulle possibilità di ridurne notevolmente l’impatto sulla vita quotidiana, ponendo l’attenzione sugli strumenti che chi soffre di asma ha per tenere sotto controllo la malattia in tutti i suoi livelli di gravità”.

“Una diagnostica accurata, un trattamento cucito addosso al paziente e alle sue caratteristiche e l’assunzione della terapia di mantenimento prescritta dal medico con regolarità, conclude il dottor Serra, «sono i fattori in grado di prevedere gli aggravamenti della malattia e nello stesso tempo prevenirne il rischio futuro di insorgenza”.

