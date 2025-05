Muravera, il sindaco cambia idea: niente numero chiuso sulle spiagge

"Restano prioritarie, in ogni caso, le esigenze di tutela ambientale, in particolare per il sito dello Scoglio di Peppino", dichiara il primo cittadino

Il Comune di Muravera, attraverso un comunicato diffuso sui canali social, ha voluto fare chiarezza in merito all’accesso alle sue spiagge, smentendo categoricamente l’introduzione di limitazioni numeriche. “A chiarimento della comunicazione precedente – si legge – si specifica che non sono previsti contingentamenti degli accessi alle spiagge di Piscina Rei, Monte Nai, Tziu Franciscu”. L’amministrazione ha inoltre ribadito la propria posizione inequivocabile in merito, affermando che “L’amministrazione non adotterà azioni restrittive sugli accessi alle spiagge”.

Tuttavia, l’amministrazione comunale ha confermato la volontà di istituire aree di sosta a pagamento nelle vicinanze degli arenili più frequentati, con la finalità di “regolamentare la pressione antropica e migliorare i servizi”. Il Comune ha spiegato che “Il progetto – spiega il Comune – è legato alla sospensione dell’uso civico su alcune porzioni di territorio, misura necessaria per attivare circa 500 nuovi stalli in prossimità delle spiagge”.

Il sindaco Salvatore Piu ha voluto comunque sottolineare l’importanza della protezione ambientale, precisando che “Restano prioritarie, in ogni caso – specifica il primo cittadino, Salvatore Piu – le esigenze di tutela ambientale, in particolare per il sito dello Scoglio di Peppino, per il quale sarà studiato un piano specifico in grado di bilanciare la salvaguardia del contesto naturale con la presenza regolamentata dei visitatori”.

