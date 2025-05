Serramanna, violazioni norme sicurezza e contratti lavorativi in cantiere edile

Per tali inadempienze sono state elevate le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nella mattinata odierna, un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari e mirato al contrasto del fenomeno del caporalato ha interessato un cantiere situato nella zona P.I.P. di Serramanna. L’attività ha visto impegnati i militari della Stazione locale, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, della Stazione di Samatzai e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Cagliari.

Durante il controllo gli operanti hanno ispezionato un cantiere riconducibile a una società a responsabilità limitata con sede legale a Sestu, accertando due irregolarità di rilievo. In primo luogo, l’impresa non aveva redatto il Piano Operativo di Sicurezza previsto dall’articolo 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/2008; in secondo luogo, è emersa la mancata osservanza degli obblighi relativi ai contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

Per tali inadempienze sono state elevate le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla disciplina sui rapporti di lavoro; le relative comunicazioni sono state inoltrate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e agli uffici competenti dell’Amministrazione.

