Tragedia sfiorata ad Alghero, auto si schianta contro un palo

La vettura perdeva il controllo e andava a sbattere su un palo dell’illuminazione pubblica, inclinandolo, per poi finire la corsa su un cancello

Intorno alle 6 di questa mattina la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta per un incidente in Via Don Minzoni.

Per cause da accertare il conducente della vettura perdeva il controllo e andava a sbattere su un palo dell’illuminazione pubblica, inclinandolo, per poi finire la corsa su un cancello.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la vettura e l’area interessata, sino all’arrivo dei tecnici per il ripristino del palo. Sul posto anche Carabinieri e 118.

