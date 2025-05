Sassari, paura nella notte: auto finisce contro la vetrina di un negozio

Intorno alle 4.30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Sassari è intervenuta in Piazza Conte di Moriana per un incidente stradale. Il conducente di un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo mentre affrontava una rotatoria e si è schiantato contro la vetrina di un negozio.

Fortunatamente l’uomo alla guida è rimasto illeso, ma è stato comunque trasportato al Pronto Soccorso dal personale del 118 per accertamenti medici.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato, consentendo la riapertura della viabilità in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

