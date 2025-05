Aggressione a controllore Ctm, l’appello: “Applicare protocollo nazionale”

Nella serata di sabato 10 maggio, in piazza Matteotti a Cagliari un controllore del Ctm è stato aggredito fisicamente da un 31enne senegalese, poi arrestato dai carabinieri.

“La nuova, ennesima, aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale rende ancora più urgente e non rinviabile l’applicazione del Protocollo Nazionale per la prevenzione e il contrasto alle aggressioni al personale del Tcl”.

È il commento del segretario regionale della Fit Cisl, Alessandro Russu, alla notizia del verificatore del Ctm vittima di un pestaggio a Cagliari.

“Siamo in attesa che le norme inserite nel protocollo, fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali, siano finalmente adottate anche in Sardegna, con una tutela come quella prevista per il personale sanitario. I casi di aggressione sono sempre più frequenti, non possiamo aspettare ancora”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it