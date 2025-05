Atletica, la Sardegna vola a Tokyo: sorridono Patta, Tortu e Kaddari

Arrivano notizie positive dai World Relays di atletica leggera in corso a Guangzhou per i velocisti sardi. In particolare con le staffette

Arrivano notizie positive dai World Relays di atletica leggera in corso a Guangzhou per i velocisti sardi. In particolare con le staffette.

Nel corso della manifestazione erano previste le qualificazioni per i Mondiali di Tokyo, che andranno in scena a Tokyo.

La staffetta 4×100 maschile è stata la prima a conquistare un posto al sole. Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno trascinato il quartetto (con Fausto Desalu e Matteo Melluzzo) con un 38,16 in batteria, alle spalle degli Stati Uniti. Non bene la gara in finale: i ragazzi si sono piazzati quinti. Ma intanto obiettivo raggiunto.

Nella 4×100 femminile invece gioisce Dalia Kaddari. Insieme a Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Alessia Pavese ha siglato il 43,12 che vale la qualificazione per i Mondiali.

