Tentato furto da 250€ a “Le Vele”: tre donne finiscono nei guai

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Quartu Sant’Elena sono intervenuti ieri sera al supermercato “Carrefour” del centro commerciale “Le Vele”, sorprendendo tre donne – due di 33 e 39 anni e una minorenne – mentre cercavano di allontanarsi dopo aver sottratto merce per circa 250 euro.

Approfittando del momento di maggior afflusso, le tre avevano nascosto vari prodotti in borse schermate e tentato di oltrepassare le casse senza pagare; a fermarle è stato il personale di vigilanza, che ha subito chiesto l’intervento dell’Arma.

I militari, giunti in pochi minuti, hanno recuperato l’intera refurtiva e l’hanno restituita alla direzione del punto vendita, ricostruendo sul posto la dinamica del furto in collaborazione con gli addetti alla sicurezza e con l’ausilio delle immagini interne. Al termine degli accertamenti le due maggiorenni sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Cagliari con l’ipotesi di furto aggravato, mentre per la minorenne è stata informata la Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it