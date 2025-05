Incendio centro di quartiere Cagliari, fiamme appiccate da due minorenni

Due adolescenti di Cagliari, rispettivamente di 16 e 15 anni, sono stati identificati come i responsabili del rogo che, una settimana fa, ha devastato il centro di quartiere StraKrash situato in via Brianza a Cagliari, come riportato dal più noto giornale regionale della Sardegna.

Il maggiore dei due, in presenza della madre, ha fornito la propria versione dei fatti ai Carabinieri della stazione di Sant’Avendrace. Secondo il suo racconto, entrambi i ragazzi si sarebbero introdotti nell’edificio dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso. L’irruzione sarebbe stata motivata dalla noia e dal desiderio di compiere un’azione insolita, con l’intenzione di riprendere l’accaduto con un telefono cellulare.

Utilizzando bombolette spray e accendini, avrebbero inscenato una sorta di sfida simulando l’uso di armi lanciafiamme. Tuttavia, la situazione sarebbe degenerata rapidamente: le fiamme avrebbero rapidamente coinvolto i libri presenti nella biblioteca, rendendo la situazione incontrollabile. Presi dal panico, i due ragazzi si sarebbero dati alla fuga.

