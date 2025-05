Meloni: “Il Governo finanzia il ponte di Salvini ma non la sicurezza stradale”

"In Sardegna i tagli dei fondi superano il 50%, con risorse già assegnate che vengono cancellate all’improvviso", aggiunge il senatore del Pd

Meloni: “Il Governo finanzia il ponte di Salvini ma non la sicurezza...

Il senatore sardo del Partito Democratico, Marco Meloni, si è espresso attraverso una nota sul tema della sicurezza stradale.

“Tagliare 1,7 miliardi di euro alla manutenzione e all’efficientamento della rete viaria provinciale significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini in ogni angolo del Paese. In Sardegna – che è la regione con il più alto tasso di mortalità stradale – i tagli superano il 50%, con risorse già assegnate che vengono cancellate all’improvviso: solo alla Provincia di Oristano vengono sottratti oltre 3 milioni di euro. Inaccettabile”, afferma Meloni.

“Il Governo di Giorgia Meloni ha preferito che quelle risorse venissero dirottate tutte su una sola opera: il ponte sullo Stretto. Questo conferma che non c’è una visione, non c’è una strategia, ma solo scambi di convenienza tra alleati di Governo. Chiediamo il ripristino immediato dei fondi assegnati e poi tagliati e ci uniamo alla richiesta avanzata dalle Province italiane che giustamente chiedono rispetto per i territori”.

