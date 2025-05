Cagliari, Gaetano termina in anticipo la stagione: operato al menisco

L'intervento in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro è riuscito, dopo alcuni giorni di riposo inizierà la riabilitazione

La stagione del fantasista del Cagliari Gianluca Gaetano termina con una giornata d’anticipo, proprio prima del match di chiusura contro la sua ex squadra, il Napoli.

Il classe 2000 da tempo conviveva con un fastidio al ginocchio che non lo faceva esprimere al meglio e non riusciva a dargli continuità di rendimento. Nella giornata di ieri, preso la clinica Villa Stuart di Roma, il giocatore si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro.

L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo alcuni giorni di riposo, Gaetano inizierà l’iter riabilitativo che lo porterà ad essere nuovamente a disposizione per il primo giorno di ritiro della prossima stagione 2025/2026.

