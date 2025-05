Caso Todde, l’avvocato Macciotta ribadisce: “Nessuna violazione”

A margine dell’udienza di questa mattina sul ricorso presentato dalla presidente della Regione Alessandra Todde riguardo al provvedimento di decadenza, l’avvocato Giuseppe Macciotta fa il punto della situazione.

“Noi riteniamo che la presidente Todde non abbia commesso alcuna violazione, neppur formale, neppur minima” spiega il legale riguardo al procedimento, nelle parole riportate dalla Dire. “Men che meno che sia incorsa in una fattispecie idonea a generare decadenza: questa causa di ineleggibilità non può rimanere sospesa”.

Il collegio presieduto dal giudice Gaetano Savona ha deciso di ritirarsi per la decisione, che dunque non è arrivata oggi ma è attesa per i prossimi giorni. “Confidiamo, anche per rimuovere questo clima di incertezza che si è generato dal 3 gennaio in poi, che il Tribunale faccia luce sull’accertamento della inesistenza di una causa di ineleggibilità”.

E ancora: “Ricordiamoci che per il sentimento generale la presidente Todde dal 3 gennaio è decaduta, questo viene percepito. Noi invece riteniamo che non soltanto non sia stato emesso nessun provvedimento di decadenza, e che non ci siano sanzioni e omissioni neanche formali, ma che sulla ipotetica causa di ineleggibilità il Tribunale deve far luce. E questo confidiamo avvenga nel più breve tempo possibile”.

