Via libera a Pma, gioia di una coppia di mamme di Sestu: “Ha vinto l’amore”

Una sentenza storica che ha prodotto un effetto immediato anche in Sardegna. La Corte Costituzionale oggi ha dato il via libera al riconoscimento dei figli di due donne nati da una procreazione medicalmente assistita. Grande gioia per una coppia di due mamme di Sestu, Azzurra e Giorgia, che sono in dolce attesa della loro nascitura Carlotta Raquel.

“Uno dei giorni più felici della nostra vita” ha scritto Azzurra sui social, che ha dedicato una lettera alla figlioletta: “Oggi è stato detto, finalmente e con voce ferma, che tu potrai essere riconosciuta come figlia di entrambe le tue mamme: la tua mamma cuore e la tua mamma pancia. Senza più dover passare per un giudice, senza più attese, senza più dover spiegare e giustificare l’evidenza dell’amore e della cura. Tu nascerai con due mamme, riconosciute dalla legge, così come sei sempre stata riconosciuta dal nostro amore“.

“Tu sei un miracolo anche in questo – prosegue la mamma – Perché sei voluta nascere nel tempo della giustizia. Sei arrivata portando un sorriso, un segno, una bandiera: quella dell’uguaglianza, della dignità, della verità. Tu, mia piccola rivoluzionaria. Io già lo so e ti amo da vivere e da morire!”

