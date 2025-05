Gesto antisportivo dei tifosi partenopei, che alla vigilia del match che deciderà lo Scudetto hanno inscenato uno spettacolo pirotecnico per disturbare il sonno del Cagliari

Napoli-Cagliari, cori ed esplosioni in piena notte davanti all’hotel dei rossoblù

Notte di tensione a Fuorigrotta, alla vigilia dell’ultima gara di campionato tra Napoli e Cagliari. Più di 200 tifosi del Napoli si sono radunati nella notte sotto l’Hotel Esedra, dove alloggiano giocatori e staff della squadra sarda.

L’obiettivo del blitz, scandito da cori, fuochi d’artificio, petardi e fumogeni, era chiaro: disturbare il riposo dei rossoblù alla vigilia della sfida che potrebbe consegnare lo scudetto ai partenopei.

Il presidio rumoroso è durato per diverse ore e ha richiamato anche l’attenzione delle forze dell’ordine. Non si sono registrati scontri o feriti, ma l’atmosfera resta incandescente in vista della gara che potrebbe sancire la conquista del titolo da parte del Napoli. Le immagini riportate da Sportitalia:

