Tragedia a Tonara: 52enne cade nel vuoto da una scala

Un uomo di 52 anni, Mariano Peddio, insegnante di educazione fisica di Desulo, ha perso la vita in serata mentre si trovava ricoverato in condizioni critiche al Santissima Annunziata di Sassari. Vi era giunto in seguito ad un grave incidente.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe salito su una scala presente nel balcone di casa sua, a Tonara. Per motivazioni in corso d’accertamento, è caduto da una altezza di 3 metri, battendo la testa.

Sul posto sono intervenute una ambulanza del 118 e l’Elisoccorso: è stato trasportato all’ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Ma non c’è stato nulla da fare.

