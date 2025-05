Meloni (Pd): “Giorgia Meloni ha voltato le spalle alla Sardegna”

Durante l’evento “Questione sociale. Questione democratica. Focus Sardegna”, organizzato a Cagliari, il senatore del Pd Marco Meloni ha lanciato un nuovo attacco al governo nazionale e alla premier Giorgia Meloni.

“Dopo quasi tre anni possiamo dirlo senza più alcun dubbio: il governo di Giorgia Meloni ha voltato le spalle alla Sardegna. Nessun investimento per superare gli svantaggi derivanti dall’insularità; tagli di risorse agli enti locali; tagli per la sicurezza delle strade e nessun investimento nelle infrastrutture interne. Solo propaganda e nessuna risposta”.

L’esponente sardo del Partito Democratico ha plaudito alla crescita del suo partito, certificato da un sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli, presente all’evento.

“I dati ci dicono chiaramente che la fiducia dei sardi si orienta sul PD e sul centrosinistra. Il Partito Democratico ha il consenso del 25,3% degli elettori – circa 3 punti in più della media nazionale – così da essere il primo partito nelle intenzioni di voto in Sardegna, davanti a FdI. Nel complesso, le forze di centrosinistra che sostengono il governo della Regione valgono il 48,7%, sette punti percentuali in più rispetto alla media nazionale”.

