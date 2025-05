Cagliari, caos Piazza del Carmine | Costa non ci sta: “Prigionieri a casa nostra”

Cagliari, caos Piazza del Carmine | Costa non ci sta: “Prigionieri a...

I residenti di Stampace chiedono aiuto per la critica situazione in cui versa l’area di Piazza del Carmine a Cagliari. Dopo l’ennesima rissa, scoppiata poco più di 24 ore fa e che ha coinvolto degli uomini di origine straniera, è arrivato un nuovo appello alle autorità da parte di Adolfo Costa, presidente del Comitato di Stampace.

“La violenza continua in pieno centro storico. Solamente 24h fa avevamo espresso grande preoccupazione per gli episodi sempre più gravi – spiega Costa ai nostri microfoni – Spaccio a cielo aperto, lotte tra bande per assicurarsi il territorio, insulti, furti e danneggiamenti“.

Ormai l’impressione è che coloro che vivono nell’area siano diventati prigionieri di questi avvenimenti che si manifestano in modo sempre più frequente.

“Situazione esplosiva – prosegue ancora Costa – I residenti e gli avventori del centro storico sono sotto scacco. Prigionieri a casa loro. Sono anni che denunciamo tantissimi episodi malavitosi con filmati e testimonianze che evidenziano lo stato dei luoghi. Ma non basta, non sappiamo più che cosa aspettarci. Il grido d’aiuto è sempre più forte.

