Cagliari, caos sull’Asse Mediano: tamponamento e traffico in tilt

Ancora disagi per gli automobilisti cagliaritani. Questa mattina, l’Asse Mediano è stato teatro dell’ennesimo episodio di traffico paralizzato. Già dalle prime ore del mattino, lunghe code si sono formate sullo svincolo aeroporto-S. Benedetto, nel passaggio proprio sopra viale Marconi in direzione dell’ospedale Brotzu.

All’origine del blocco un tamponamento, che però ha avuto effetti pesanti sulla circolazione. Nessun ferito grave, ma l’impatto tra le vetture ha occupato una parte della carreggiata, causando inevitabili rallentamenti in uno degli orari di punta per l’accesso alla zona ospedaliera e alle principali direttrici cittadine.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per deviare temporaneamente il traffico e consentire le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti. Le ripercussioni si sono fatte sentire per oltre un’ora, con automobilisti bloccati in fila e trasporto pubblico rallentato.

