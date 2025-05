Stash conferma: “Le focacce ai cagliaritani? Manterrò la promessa”

Il frontman dei The Kolors aveva dichiarato che avrebbe offerto delle focacce se il Cagliari avesse perso contro il Napoli nel match Scudetto: ora è pronto a mantenere la promessa

Antonio Fiordispino, meglio conosciuto come Stash, voce e volto dei The Kolors, non ha dimenticato la promessa fatta ai tifosi del Cagliari. “Se il Napoli vincerà lo Scudetto, offrirò le mie focacce ai cagliaritani”. E adesso che il sogno tricolore dei partenopei si è avverato, il cantante ha deciso di rispettare la parola data con un sorriso.

Intervistato dal Corriere della Sera mentre era in partenza per la Slovenia, ha confermato l’iniziativa. “Le promesse vanno mantenute e io sono un uomo di parola” ha detto Stash. “Avevo detto che avrei offerto focacce ai cagliaritani se il Napoli avesse vinto lo scudetto. Bene. Il 31 maggio atterreremo a Cagliari. Mi farò trovare fuori dall’aeroporto”.

