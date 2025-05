Omicidio Marco Mameli, la madre: “Accompagnate i vostri figli a parlare”

La madre del giovane vittima durante la sfilata del carnevale a Barisardo, Simona Melis, non si da pace per la scomparsa del figlio Marco Mameli su cui, ancora oggi, non è stato trovato il responsabile dell’omicidio. Via social la donna ha voluto lanciare un appello alle madri di coloro che potrebbero aver visto qualcosa sull’accaduto, invitando a prendere respansabilità.

“Oggi scrivo a voi, madri come me, ma non vi scrivo per chiedere la vostra pietà, vi chiedo solo di aiutarmi a conoscere la Verità.

Vi chiedo di immedesimarvi nel mio dolore, di fermarvi un attimo a pensare, a immaginare… provate per un momento a “sentirlo” sulla vostra pelle, sentite il dolore profondo e definitivo che prova la madre orfana di un figlio? Un dolore che non ti abbandona mai, da quando quel giorno hai saputo che tuo figlio è stato ucciso, accoltellato al cuore, senza pietà, Perché? Chi? Nessuna risposta”, dichiara la donna con estremo dolore.

“lo non voglio vendetta ma chiedo solo giustizia, chiedo verità. Mi rivolgo a voi madri, perché so cosa significa proteggere un figlio, ma ora so anche cosa significa perderlo, e da madre a madre vi chiedo di aiutarmi a trovare la verità. I vostri figli erano lì. Hanno visto. Sanno. Ma stanno zitti“.

Infine l’appello: “Madri, voi che avete la fortuna di poter abbracciare ancora i vostri figli, non potete rimanere indifferenti anche davanti alla più grave delle ingiustizie, la violenza non è la normalità. Ritrovate la dignità, la coscienza, accompagnate i vostri figli a compiere un gesto di responsabilità nel rispetto della vita, propria e altrui”.

