Truffa online su vendita ricambi d’auto, vittima un uomo di Fonni: scatta la denuncia

I Carabinieri della Stazione di Fonni hanno concluso un’importante attività d’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone per il reato di truffa in concorso. L’operazione è scattata a seguito della querela presentata da un uomo del posto, vittima di un sofisticato raggiro avvenuto su una nota piattaforma di compravendita online.

La vittima, interessata all’acquisto di alcuni ricambi per auto, aveva individuato un annuncio che sembrava vantaggioso su internet. Dopo aver contattato telefonicamente i venditori, l’uomo aveva pattuito la cifra di 1.855 euro per l’acquisto dei pezzi di ricambio. Convinto della buona fede degli interlocutori, ha effettuato il pagamento secondo le modalità concordate.

Tuttavia, una volta incassata la somma, i tre venditori sono letteralmente scomparsi nel nulla: i telefoni sono risultati irraggiungibili e la merce non è mai stata spedita all’indirizzo dell’acquirente, lasciando l’uomo senza i ricambi e senza il denaro.

I militari dell’Arma di Fonni, attraverso un’accurata analisi dei tabulati telefonici e dei flussi finanziari legati al pagamento, sono riusciti a ricostruire la rete dei contatti e a risalire alle reali identità dei truffatori. I tre, residenti fuori dall’isola, sono stati quindi deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

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