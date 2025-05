Salva Casa, Todde e Comandini bastonano Salvini: “Non si intrometta”

Non si è fatta attendere la replica della presidente della Regione Alessandra Todde e del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini al ministro dei trasporti Matteo Salvini.

Quest’oggi infatti Salvini ha inviato una missiva alla Sardegna relativa al provvedimento regionale sull’edilizia e urbanistica, approvato dalla IV commissione nel pomeriggio.

“È molto grave che un Ministro della Repubblica intervenga su un provvedimento regionale, tra l’altro ancora in itinere, facendo rilievi in materia di edilizia, dove la Sardegna ha competenza primaria” afferma Todde.

“È un fatto senza precedenti, nessun esponente del Governo nazionale ha cercato mai di interferire nella nostra storia autonomistica” spiega ancora la presidente che manifesta forte preoccupazione.

Todde infatti rincara la dose: “Anziché studiare provvedimenti per cercare di arginare il caro-affitti, il rimedio che il Governo propone è quello di consentire l’abitabilità a dei veri e propri loculi in cui dovranno andare ad abitare le persone che non si possono permettere di pagare una casa degna di questo nome”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Comandini: “Questo rilievo fatto dal Ministro è insussistente in quanto la Commissione consiliare, ha sostanzialmente recepito il principio, declinandolo meglio attraverso una disciplina di dettaglio più armonica al fine di consentirne la massima applicazione nei vari contesti regionali”.

“La Quarta Commissione – spiega il presidente del Consiglio regionale – ha ritenuto opportuno di non recepire la disposizione. La Regione Sardegna essendo dotata di competenza primaria in materia di edilizia, è tenuta, in base allo Statuto di autonomia, al solo recepimento delle norme fondamentali delle riforme economico sociali e che in tale caso lo standard dimensionale minimo dell’alloggio monostanza non costituisce una norma fondamentale di riforma economico sociale”.

“Ringraziamo il Ministro per la lettera – concludono i due presidenti – ma solo la nostra Assemblea può modificare il provvedimento licenziato dalla Commissione in totale autonomia”.

