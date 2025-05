La società rossoblù ha esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2026, successivamente avrà un'ulteriore opzione per altri due anni

Vinciguerra-Cagliari, l’avventura continua: l’attaccante resta in Sardegna

Il giovane attaccante del Cagliari, classe 2005, Alessandro Vinciguerra resterà ancora in rossoblù. In questa stagione, da capitano, ha guidato la Primavera di mister Pisacane alla vittoria della Coppa Italia di categoria sfiorando per un soffio anche l’accesso ai playoff scudetto nella classifica del campionato.

Il matrimonio tra Vinciguerra e il club rossoblù continuerà: il giocatore aveva in precedenza firmato un contratto fino a giugno 2025, con opzione di estensione fino al 2026 a favore del club che è stata già esercitata.

Inoltre, nel nuovo accordo tra le parti, il Cagliari detiene un ulteriore opzione di prolungamento, esercitabile entro giugno 2026, per ulteriori due stagione. I tifosi rossoblù, dunque, potranno ancora godersi le gesta di Vinciguerra e chissà, magari vederlo anche fare il salto nel calcio dei “grandi” in prima squadra.

