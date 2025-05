Iglesias, salvato un gattino: era intrappolato in un tubo

Gli operatori VVF giunti sul posto, hanno localizzato il punto dove si trovava l'animale attraverso i miagolii e con attrezzature di soccorso in dotazione, hanno operato per alcune ore

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, nella giornata di oggi giovedì 29 maggio, per soccorrere un gattino rimasto intrappolato in una tubazione del sistema di areazione del complesso minerario di Monteponi, territorio del comune di Iglesias.

La segnalazione giunta alla sala operativa dei Vigili del fuoco da una persona, dopo aver sentito dei miagolii disperati, la squadra di pronto intervento 5A è stata tempestivamente attivata.

Gli operatori VVF giunti sul posto, hanno localizzato il punto dove si trovava l’animale attraverso i miagolii e con attrezzature di soccorso in dotazione, hanno operato per alcune ore e in sicurezza senza creargli ferite, lo hanno recuperato e affidato sano e salvo ad un’ operatrice di un’associazione di volontariato per la prevenzione del randagismo nel territorio.

