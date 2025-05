Dramma a Besozzo: auto a tutta velocità travolge 79enne sarda

Momenti di grande dolore per la figlia della vittima: l’incidente è avvenuto a pochi passi dal suo studio immobiliare. Per la madre non c’è stato nulla da fare

Una donna di 79 anni di origini sarde, Paola Abis, ha perso la vita in maniera violenta e drammatica a Besozzo, in provincia di Varese.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un’auto è stata parcheggiata vicino a una farmacia, in una strada in salita. Probabilmente per una dimenticanza, la conducente non ha innestato il freno a mano.

A quel punto, il veicolo è tornato indietro in retromarcia a tutta velocità e ha travolto Paola Abis, che in quel momento usciva dallo studio di una agenzia immobiliare. A nulla sono valse le urla dei presenti per avvisare l’anziana signora.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118: per la donna non c’è stato nulla da fare.

Momenti di grandissimo dolore per la figlia, che lavorava proprio nello studio dell’agenzia, sita a pochi passi dal luogo dell’incidente.

