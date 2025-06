Mura: “Zedda ha bocciato proposta su Cagliari città universitaria”

Roberto Mura, consigliere comunale cagliaritano di Alleanza Sardegna, commenta la bocciatura da parte del primo cittadino Massimo Zedda sulla proposta di consolidare Cagliari come città universitaria.

“La nostra proposta per l’istituzione di un tavolo istituzionale sul diritto allo studio, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Cagliari come “città universitaria”, è stata bocciata dalla giunta Zedda. Questa decisione, che ci lascia profondamente perplessi, arriva nonostante il parere favorevole della Consulta dei Giovani e, ancor più significativo, la nostra stessa proposta fosse stata approvata all’unanimità nella passata consiliatura, con i voti di quelli che allora sedevano all’opposizione e che oggi formano la maggioranza. Questa bocciatura è un duro colpo al diritto allo studio e alla credibilità di questa maggioranza, specialmente considerando i risultati concreti che il medesimo strumento aveva permesso di raggiungere in passato”, dichiara il consigliere.

“Grazie al tavolo istituzionale, infatti, siamo riusciti a investire 2.300.000 euro per il potenziamento dell’Orto dei Cappuccini e la realizzazione del collegamento con i giardini delle facoltà di Viale Sant’Ignazio. Questi interventi potranno migliorare significativamente la qualità della vita degli studenti e l’attrattività dei nostri poli universitari. La mozione mirava a replicare e ampliare questi risultati, creando un coordinamento strutturato tra Comune, Università e ERSU. L’obiettivo era affrontare in modo sistematico le sfide legate al diritto allo studio: dagli alloggi ai trasporti, dai servizi alle opportunità per gli studenti. Un tavolo di questo tipo sarebbe stato cruciale per trasformare Cagliari in un vero e proprio polo d’eccellenza per la formazione e la ricerca, con indubbie ricadute positive per tutta la comunità. Troviamo incomprensibile questa inversione di rotta”.

Mura infine conclude: “La giunta Zedda ha voltato le spalle agli studenti, alla città universitaria e al buon senso. Ma non ci arrenderemo. Non permetteremo che un’opportunità così cruciale per Cagliari venga gettata via per calcoli politici miopi. L’impegno per il diritto allo studio e per una vera Cagliari città universitaria è appena iniziato, e lo porteremo avanti con la massima determinazione”.

