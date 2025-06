Tocco: “Non sono contro Ateneika, chiedo solo rispetto per i residenti”

“Non ho mai detto di essere contro Ateneika, ho una lunga storia da dirigente del Cus, ho chiesto solo rispetto per ciò che avviene fuori”. Così il consigliere comunale di Forza Italia, Edoardo Tocco, spiega a Cagliaripad la sua posizione dopo l’intervento nell’ultimo Consiglio comunale in cui ha illustrato le criticità vissute dai residenti di Sa Duchessa nel corso della manifestazione universitaria Ateneika.

“Per la mia storia e per le mie posizioni politiche, mai mi sognerei di andare contro ai giovani che si vogliono divertire” precisa l’esponente forzista. “Sono favorevolissimo alle manifestazioni come Ateneika, ma quello che chiedo è un maggiore controllo su ciò che avviene all’esterno. I residenti e le attività lamentano lo sporco lasciato nelle vie limitrofe al Cus, così come si sono registrati danni alle automobili parcheggiate”.

“Ho semplicemente chiesto al sindaco un rafforzamento dei controlli per l’ordine pubblico e la sicurezza, così come una maggiore attenzione per la pulizia del quartiere durante la manifestazione. Sarebbe anche importante aumentare i contenitori per il conferimento dei rifiuti”.

E conclude: “Nulla contro Ateneika o altre manifestazioni nel rispetto dei decibel per l’inquinamento acustico. Perché i giovani hanno tutto il diritto di divertirsi e io non sarò mai contrario a questo”.

