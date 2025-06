Nonostante l'imminente arrivo di un nuovo allenatore la società rossoblù non cambia idee sul mercato e riscatterà il portiere dal Napoli

Cagliari, l’addio a Nicola non cambia i piani: Caprile sarà riscattato

Il Cagliari è alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo la separazione con Davide Nicola che ha salutato la piazza rossoblù con cui ha raggiunto la salvezza nella stagione appena conclusa.

Nonostante l’imminente arrivo di un nuovo allenatore (Pisacane e Vanoli in corsa) non cambiano i piani della società riguardo al mercato e soprattutto la questione legata ai vari riscatti dei giocatori in prestito.

Uno su tutti il portiere Elia Caprile, arrivato a gennaio dal Napoli e protagonista assoluto della seconda parte di stagione. Il Cagliari è deciso al riscatto del giocatore e verserà nelle casse partenopee la cifra di 8 milioni di euro. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2029.

