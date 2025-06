Traffico bloccato in entrambe le direzioni sulla 554 a causa di un doppio incidente: lunghe code e disagi

Mattinata da incubo sulla 554, due incidenti e traffico in tilt

Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito lungo la Statale 554, a causa di due distinti incidenti che hanno provocato forti rallentamenti e disagi.

Il primo sinistro si è verificato nei pressi dell’uscita per l’Asse Mediano, mentre il secondo è avvenuto sulla carreggiata in direzione Quartu Sant’Elena. La conseguenza è stata il blocco del traffico in entrambe le direzioni, con lunghe code soprattutto nel tratto compreso tra Monserrato e Selargius.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare soccorso ai feriti e la Polizia Locale di Cagliari, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

