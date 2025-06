Fondi europei, Piga attacca Todde: “Lanciai l’allarme, lei minimizzò”

"L'allarme lanciato dall'assessore Meloni aggrava le nostre preoccupazioni ma non ci meraviglia", aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia

Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, si scaglia contro la presidente della Regione Alessandra Todde in merito alla questione dei fondi europei sollevata dall’assessore del Pd Meloni che questa mattina ha inviato una lettera alla maggioranza.

“L’allarme lanciato dall’assessore al bilancio Giuseppe Meloni sul ritardo alla spesa dei fondi comunitari non fa altro che aggravare le nostre preoccupazioni, tuttavia nessuna meraviglia”, afferma Fausto Piga.

“Personalmente avevo lanciato l’allarme già mesi fa, ma come sempre la comunicazione fuorviante della Presidente Todde era riuscita a minimizzare il tutto e accusare le opposizioni di strumentalizzazioni credo sia giunto il tempo che le faide interne alla maggioranza cessino, la Presidente Todde deve cambiare passo, magari incominci a fidarsi di più del PD che in questa situazione drammatica di stallo è l’unico partito che ancora conserva un briciolo di lucidità istituzionale in maggioranza – chiude Piga – e mi costa molta confessarlo, visto che con il PD ci separa una netta distanza politica”.

