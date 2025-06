Allarme sul mercato del lavoro a Nuoro: solo il 55% ha un’occupazione

Il mercato del lavoro nella provincia di Nuoro presenta un quadro variegato nel 2024, con elementi che suggeriscono la necessità di potenziare le politiche attive per l’occupazione, affiancati da altri dati più incoraggianti. È quanto emerge dal terzo report dell’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Nuoro, che ha analizzato indicatori chiave come il tasso di occupazione, l’inattività, la disoccupazione, la domanda di lavoro e la parità di genere.

Il tasso di occupazione nella fascia d’età 15-64 anni si mantiene stabile al 55% rispetto all’anno precedente. Sebbene questo dato rimanga inferiore alle medie regionali e nazionali, indica una certa tenuta nel tempo, con margini di miglioramento già visibili grazie a un trend di crescita degli ultimi anni. Tuttavia, il tasso di inattività, pari al 39,2% (che posiziona Nuoro all’81° posto a livello nazionale), evidenzia una quota significativa di popolazione che non è attualmente coinvolta nel mondo del lavoro.

Anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 9,5% (87° posto in Italia), suggerisce l’urgenza di rafforzare i collegamenti tra domanda e offerta di lavoro. Questo potrebbe avvenire, in particolare, attraverso l’implementazione di strumenti di orientamento più efficaci e l’introduzione di incentivi all’assunzione, per stimolare l’inserimento nel mercato di chi è ancora alla ricerca di un impiego.

