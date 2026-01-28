Cagliari su Othniël Raterink: ecco chi è il talento olandese classe 2006

Il calciomercato rossoblù si accende con una mossa a sorpresa che guarda al futuro. Il club di Tommaso Giulini ha messo nel mirino Othniël Raterink, gioiello olandese classe 2006, presentando al De Graafschap un’offerta concreta che si aggira intorno al milione di euro.

Nato a Winterswijk il 7 aprile 2006, Raterink è un esterno moderno che abbina visione di gioco a una struttura fisica già importante. Cresciuto nel vivaio del De Graafschap, ha esordito tra i professionisti nell’aprile 2024 contro l’MVV Maastricht. Il suo potenziale è così evidente che il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, grazie a una partnership strategica con il club olandese, si è assicurato le sue prestazioni in prestito per la stagione 2024/25.

In Germania, Raterink ha brillando con la formazione Under 19, ma ha già assaporato l’atmosfera dei grandi venendo convocato in prima squadra nella sfida di Coppa di Germania contro il Carl Zeiss Jena. Fratello d’arte (il maggiore Elie è anch’egli calciatore), Othniël rappresenta quel mix di tecnica e duttilità che il Cagliari cerca.

L’offerta da circa un milione di euro dimostra la volontà della società sarda di anticipare la concorrenza internazionale. Se l’affare dovesse andare in porto, Raterink potrebbe inizialmente aggregarsi alla Primavera di Pisano per poi essere inserito stabilmente nelle rotazioni della prima squadra di Pisacane, seguendo il percorso di crescita già tracciato per altri talenti approdati in Sardegna negli ultimi anni.

