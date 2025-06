Elmas, pugni a una donna dopo il tentato stupro: arrestato

L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe aggredito una donna: danni anche in caserma dopo l'arresto

I Carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace hanno tratto in arresto a Elmas un uomo di 39 anni, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto è gravemente indiziato di tentata violenza sessuale, lesioni personali aggravate, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento.

Il fermo è scattato all’alba in seguito a una richiesta di aiuto proveniente da un’abitazione del centro, dove l’uomo aveva trascorso la notte in compagnia di una donna di 38 anni e altri due conoscenti. In evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente per l’assunzione combinata di alcol e cocaina, l’indagato avrebbe preteso con insistenza un rapporto sessuale dalla donna, passando poi all’aggressione fisica dopo il suo netto rifiuto.

Ne è seguita una violenta colluttazione: la donna è stata colpita con più pugni al volto, riportando diverse ferite. All’arrivo della pattuglia, l’uomo è stato bloccato e condotto presso la caserma di Sant’Avendrace per gli accertamenti.

Anche negli uffici dell’Arma, il 39enne ha mantenuto un comportamento aggressivo. Ha prima inveito contro i militari con insulti e minacce, poi ha danneggiato un distributore automatico colpendolo ripetutamente. Solo un nuovo intervento di contenimento ha permesso di riportarlo alla calma.

Terminate le formalità, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

