Basilea-Cagliari, collegamento aereo con la Svizzera anche in inverno

La compagnia aerea easyJet ha annunciato un’espansione della sua offerta per la stagione invernale 2025/2026. Tra le novità principali che riguardano l’Italia, spicca l’estensione della rotta Basilea-Cagliari, che per la prima volta sarà operativa anche durante i mesi più freddi.

L’annuncio segna un passo importante per l’accessibilità dell’isola. Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha espresso grande soddisfazione per questa decisione. Ha sottolineato come l’estensione di questa rotta sia un chiaro segnale dell’importanza crescente che la Sardegna riveste per il network della compagnia aerea. Lagorio ha evidenziato che l’isola è sempre più apprezzata dai viaggiatori di tutta Europa, attratti sia dalla sua straordinaria unicità naturale che dalla sua ricchezza culturale.

L’obiettivo di questa iniziativa, ha spiegato Lagorio, è duplice: da un lato, offrire ai residenti sardi maggiori opportunità di viaggio e una migliore connessione con il resto del continente europeo; dall’altro, valorizzare ulteriormente la Sardegna come destinazione turistica di riferimento, capace di attrarre visitatori durante tutte le stagioni dell’anno. La scelta di rendere annuale il collegamento con Basilea mira quindi a rafforzare il posizionamento dell’isola sul mercato turistico internazionale, promuovendone la fruibilità anche oltre i mesi estivi tradizionali.

