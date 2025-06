Comunali e referendum, seggi aperti fino alle 15: a Nuoro affluenza in calo

Affluenza in calo di circa 5 punti a Nuoro rispetto all'ultima tornata elettorale, mentre il quorum del referendum a livello nazionale è lontano

Comunali e referendum, seggi aperti fino alle 15: a Nuoro affluenza in...

È la prima tornata elettorale in Sardegna dopo le regionali del febbraio 2024, e si vota in concomitanza con i 5 referendum abrogativi anche per il rinnovo del Consiglio comunale di Nuoro, unico Comune al voto sopra i 15mila abitanti.

In corsa per la carica di sindaco ci sono il deputato del Movimento 5 Stelle Emiliano Fenu, l’esponente di Azione Giuseppe Luigi Cucca, candidato di liste civiche appoggiate dal centrodestra ma prive di simboli ufficiali, e due outsider: Lisetta Bidoni, alla guida della lista “Progetto per Nuoro”, con 24 candidati, e Domenico Mele, con la lista “Democrazia Sovrana Popolare” che presenta 16 candidati.

Nonostante l’importanza della tornata elettorale, l’affluenza alle urne ha registrato un calo significativo. A Nuoro, alle 19 di ieri, ha votato il 32,26% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 37,29% delle precedenti comunali. Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle 15, dopodiché in caso di ballottaggio si tornerà alle urne tra due settimane.

Si vota anche in altri sei comuni sardi con meno di 15mila abitanti: Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras. In questi centri non è previsto il secondo turno.

Intanto, sul fronte referendum, l’affluenza alle 23 di ieri si è attestata a livello nazionale al 22,73%. Il raggiungimento del quorum sembra davvero lontano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it